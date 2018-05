Celso Filipe cfilipe@negocios.pt 23 de maio de 2018 às 23:00

O imposto inflamável Em 2016, quando criou o imposto adicional às taxas do ISP, o Governo prometeu que a medida seria neutral e que haveria uma correcção caso os preços subissem. Acontece que durante estes anos o Governo teve um aliado precioso, a baixa do preço do barril de petróleo, para fazer esta medida passar pelos pingos da chuva.