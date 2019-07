André Veríssimo averissimo@negocios.pt 01 de julho de 2019 às 23:00

O irracional no SNS

Gerir algo tão vasto e complexo como o Serviço Nacional de Saúde, com tantas carreiras e necessidades regionais diferentes, nunca será fácil e óbvio. Mas há irracionalidades de gestão cuja perpetuidade é já do domínio do absurdo e ninguém parece preocupado em resolver.