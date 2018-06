Celso Filipe cfilipe@negocios.pt 24 de junho de 2018 às 23:00

O jogo da imigração A questão dos imigrantes voltou à ordem do dia depois do episódio com o navio Aquarius que Itália recusou receber e acabou por ancorar em Espanha. Mas não só. Os imigrantes abriram brechas no Governo de coligação alemão, forçando Angela Merkel a prometer ao seu ministro do Interior, Horst Seehofer, que iria encontrar uma solução multilateral para o problema.