André Veríssimo averissimo@negocios.pt 09 de junho de 2020 às 18:04

O que João Leão tem e não tem

Os que viam na saída de Mário Centeno a oportunidade para uma mudança na política do Ministério das Finanças ficarão desiludidos com a escolha de João Leão. Se Centeno dava a cara, quem franzia o sobrolho a ministros e secretários de Estado perante a tentação de deslizes orçamentais era o economista doutorado no MIT. De forma implacável.