André Veríssimo averissimo@negocios.pt 11 de junho de 2020 às 23:00

Orçamento de perna curta

O défice de 6,3% com que o Governo espera fechar o ano é explicado muito mais pela quebra da receita do Estado que pelo crescimento da despesa para fazer face ao impacto da pandemia. Pesa-lhe muito mais a paragem na economia do que os remédios aprovados para amenizar o seu trágico efeito nas empresas e trabalhadores.