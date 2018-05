Os nossos campeões

Nomes comuns de gente nada comum, cujo trabalho o Negócios sublinha nesta edição. São 15 campeões da economia, escolhidos pela redacção. Gente que com a sua visão, conhecimento e ambição deu novos mundos aos seus mundos, dentro e fora de Portugal. Alguns são até campeões mundiais no seu sector.





O Fernando, o Dionísio, o Manuel, o Cristiano e o João, mas podiam ser muitos outros. São estes que o Negócios distingue, mas queremos que simbolizem o esforço de tantos outros, empresários, gestores e empreendedores que lutando contra o preconceito em relação ao capital e os custos de contexto, a maioria criados pela ineficiência do Estado, desbravaram o seu sucesso e com ele o do país.