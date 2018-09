Celso Filipe cfilipe@negocios.pt 12 de setembro de 2018 às 23:00

Os valores que contam Nos idos do chamado Bloco de Leste, expressão que vigorou entre 1945 e 1991, existiam dois países que destoavam por transmitirem sinais de maior brandura no seu relacionamento com o Ocidente, a Jugoslávia e a Hungria, por contraposição a outros países da linha dura, casos da Alemanha Oriental e Roménia.