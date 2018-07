Nuno Carregueiro nc@negocios.pt 05 de julho de 2018 às 23:00

Poupar não está fácil Os dados do Eurostat mostram que o nível de poupança dos portugueses é metade do registado na Europa (onde as taxas de juro dos bancos também estão perto de zero). E um estudo do BBVA indica que os portugueses estão mais preocupados em poupar para viagens do que para a reforma.