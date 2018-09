Celso Filipe cfilipe@negocios.pt 26 de setembro de 2018 às 23:00

Táxis pelos ares Com as devidas salvaguardas, as plataformas electrónicas de transporte terrestre estão para os táxis da mesma forma que as “low-cost” estiveram para as transportadoras de bandeira. Desafiaram um monopólio, são mais ágeis, têm custos fixos menores devido à incorporação de tecnologia e apostam no serviço.