André Veríssimo averissimo@negocios.pt 27 de setembro de 2018 às 23:00

Turismo pode ser vítima de si mesmo Quando uma manifestação no centro de Lisboa exibe cartazes nos quais se lêem frases de ordem do género "Hands off our houses", como aconteceu no sábado passado, há campainhas de alarme que devem soar. Por causa do direito à habitação, mas também por causa do turismo.