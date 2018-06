Manuel Esteves mesteves@negocios.pt 07 de junho de 2018 às 23:00

Um código sem natalidade O Governo prometeu reduzir a precariedade com as alterações ao Código do Trabalho. Porém, com tantas medidas de sentido contrário, o reforço da segurança laboral e estabilidade familiar será marginal e provavelmente irrelevante para a tão necessária promoção da natalidade. É uma oportunidade perdida.