Manuel Esteves mesteves@negocios.pt 09 de fevereiro de 2020 às 23:00

Um Estado sem política salarial

O que falta na Função Pública não são aumentos salariais, mas sim uma política salarial. Mais do que atualizações à inflação, o que é preciso é decidir como, e com que dinheiro, queremos pagar e selecionar os funcionários que garantem o funcionamento dos serviços públicos do país.