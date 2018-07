André Veríssimo averissimo@negocios.pt 09 de julho de 2018 às 23:00

Verborreia orçamental O Orçamento do Estado para 2019 é por estes dias o prato “du jour” da política à portuguesa, servido este ano com doses generosas de crispação. Tanta agitação seria compreensível, e salutar, se fosse motivada pelo debate incisivo de medidas e opções concretas para o futuro do país. Nada. Até agora, é só espuma.