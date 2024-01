O motor gripou?

A tendência para nos concentrarmos na pequena bolha limita-nos na análise mais global. E, na economia, nem sempre a lógica do problema do vizinho não me diz respeito é necessariamente fiel à realidade. Portanto, se as campainhas começam a soar na Alemanha, o mais avisado é apertar o cinto para o impacto que, mais cedo ou mais tarde, virá. Na gíria da aviação, “brace for impact”.





...