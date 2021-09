A bazuca que tudo compra

A campanha para as autárquicas voltou a trazer ao de cima o que de pior pode ter a política: a conquista do voto pela conquista do voto, sem estratégia ou pensamento de transformação das cidades, mas apenas com a aritmética na cabeça sobre quantos votos se somam no derradeiro dia. E para isso, a famosa bazuca tem sido o melhor instrumento de propaganda.