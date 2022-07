A libertação pela união

A Europa fechou um pacto de poupança energética para responder às dificuldades no abastecimento de gás no próximo inverno. E fê-lo, a exemplo do que já acontecera com a pandemia, demonstrando que as crises mais severas só se superam com respostas conjuntas, solidárias e trabalhadas de forma a responder às especificidades de cada Estado-membro ou região.