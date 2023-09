A senhora Europa

Os desafios com que se confronta o Velho Continente obrigam a medidas eficazes que vão muito além do acordo alcançado para a vacinação na covid ou a emissão de dívida conjunta que permitiu aos países alimentarem as suas economias com os respetivos PRR: as respostas à imigração, as reformas do trabalho e dos sistemas de pensões e o redesenhar de uma indústria que não acabe esmagada pelos Estados Unidos.