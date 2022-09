As contas possíveis

Podemos discutir se o pacote de apoios não deveria ser mais extenso e menos contido. Ninguém o contestaria... O problema é sempre o mesmo: o pesado fardo da dívida e a prisão ditada pela elevada despesa permanente do Estado deixam a qualquer governo que assuma funções uma quadratura do círculo de difícil resolução. São as contas possíveis de um país que recorreu demasiado aos mercados...