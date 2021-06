As desculpas evitam-se

Viver dentro de uma bolha ou, por comparação, no pequeno retângulo mais ocidental da Europa, pode dar uma falsa sensação de conforto, mas não pode nunca alienar quem a habita da realidade que a circunda. Os funcionários da Câmara Municipal de Lisboa, instalados na sua pequena bolha burocrática do pequeno retângulo que esta quinta-feira assinalou 878 anos como país, parecem arredados do que se passa fora de portas. Vai daí

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...