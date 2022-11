Atirar um país para o caos

Os bloqueios de camionistas no estado de São Paulo, que representam uma pequena camada do povo brasileiro, visam fazer reinar a confusão, o descontentamento e, em última análise, criar terreno fértil à violência. E paralisar a economia é um dos combustíveis mais eficazes quando se quer mergulhar um país no caos.