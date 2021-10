Caminho para o pântano

É a pergunta da semana. Quanto vale a estabilidade política? Ou, posta de outra forma, até onde aceita António Costa ceder para garantir a aprovação do Orçamento do Estado? Numa semana derradeira para o futuro do atual Executivo, as culpas passam de um lado para o outro do tabuleiro sem que se perceba ao certo quem ganha o quê com as estratégias escolhidas.

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...