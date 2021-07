Cimeira bem intencionada

Em clima de festa e celebração, os chefes de Estado e de Governo da CPLP sentaram-se durante dois dias em Luanda para assinalar os 25 anos da comunidade e comprometeram-se a reforçar a parceria na área do comércio e do investimento entre os países lusófonos, para promover a recuperação económica do pós-pandemia. Marcelo Rebelo de Sousa pedia, à chegada à Angola, uma cimeira “virada para o futuro”

