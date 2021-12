Criar riqueza e as lideranças

Num país em que a política acabou por ser o trampolim de tantas carreiras – e com políticos que pensam no futuro numa lógica de poderes que caem de podre e lhes abrem portas –Henrique Gouveia e Melo aponta, e bem, que nos faltam “líderes com visão política, para definir objetivos e encontrar recursos para os cumprir”.