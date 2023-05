Dois mundos, dois ritmos

Temos na nossa sociedade e no mercado laboral gerações cada vez mais educadas que têm permitido ao país começar a olhar para a performance da economia com maior otimismo. São cada vez mais os economistas a frisar que o atual momento que o país atravessa no que toca ao crescimento, além do peso do turismo, é justificado pela maior qualificação dos jovens, que acelerou na última década.





