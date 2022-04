Eleição maior que o ato em si

Democracia, soberania, liberdade e Estado de direito. São palavras com as quais nos habituámos a conviver, mas que estão longe de ser dadas como garantidas. São ainda as palavras escolhidas por António Costa, Pedro Sánchez e Olaf Scholz para nos lembrarem de que as eleições deste domingo em França são muito mais do que um ato eleitoral em si mesmo.





Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...