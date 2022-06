Falar fora do tempo

O primeiro-ministro decidiu abanar a tranquilidade do fim de semana para, num encontro com jovens, vir desafiar as empresas a fazerem o esforço de aumentar o salário médio em Portugal em 20% até ao final da legislatura. O objetivo, frisou o primeiro-ministro, é que o peso dos salários médios no PIB se possa aproximar da média europeia, que está nos 48%, até 2026.





