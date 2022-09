Falar verdade às famílias

Os avisos de Belém repetem-se, mas parecem não surtir efeito do lado do Governo. Primeiro, Marcelo Rebelo de Sousa disse, no passado sábado, que “o que vem aí é mau” e pediu ao Executivo que explicasse aos portugueses o contexto económico em que está a trabalhar, ajudando a enquadrar as decisões em torno do pacote de medidas de apoio e as linhas orientadoras do próximo Orçamento. Um repto que repetiu esta quarta-feira.

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...