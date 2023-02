Guerrilha insustentável

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O setor das telecomunicações é vital para o desenvolvimento económico do país e fundamental para a desejada transição tecnológica que empresas e organismos públicos terão de fazer no médio prazo. Nesse sentido, é ainda mais incompreensível a guerrilha travada entre o regulador e as operadoras em dossiês relevantes.





...