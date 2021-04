O dominó da pandemia

Há cinco dias consecutivos que a Índia bate recordes de mortes e contágios e desengane-se quem acha que isto nada tem a ver com a realidade de quem está a milhares de quilómetros de distância ou que este inferno não terá impacto na evolução da pandemia no mundo. Quando a “farmácia do mundo” falha, falhamos todos.