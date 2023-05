O pouco senso na atual política

Há um enorme manto de estupefação com tudo o que estamos a assistir na política portuguesa. Com todo o aproveitamento político que, da direita à esquerda, parece ter tomado de assomo os diferentes protagonistas partidários, governo incluído... As jogadas deste xadrez podem ser altamente impressionantes do ponto de vista de quem as realiza, mas para o grosso dos que assistem, são somente absurdas.





