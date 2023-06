O que será do setor público?

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

As estatísticas mostram que o setor público continua, de uma forma geral, a pagar acima do setor privado, mas para os trabalhadores do privado a diferença é cada vez menor. E a verdade é que a Administração Pública, aquela que era sinónimo de um emprego para a vida e de perspetiva de carreira, deixou de ser “sexy” como emprego.





...