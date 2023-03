O truque da marca branca

O cabaz de IVA zero está na ordem do dia alimentando elevadas expectativas sobre o alívio que permitirá às famílias. Frisando as muitas reticências em relação à medida e ao impacto que terá nos preços após o período dos seis meses, e condenando a forma como o Governo lançou um debate enviesado sobre as margens na distribuição, é preciso olhar para o comportamento dos supermercados.

