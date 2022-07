Odiar o lucro, travar emprego

A última semana foi rica em números com as maiores empresas nacionais a apresentarem resultados robustos nos primeiros seis meses do ano. Da banca ao retalho, passando pelas energéticas – talvez com exceção da EDP – os números mostram um crescimento dos lucros. E o que traz isto associado? O regresso do discurso anti-lucro contra empresários e setores que, em boa parte dos casos, têm um peso determinante na economia e no emprego

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...