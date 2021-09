Os perigos do inverno

A economia portuguesa continua a dar sinais positivos com todos os dados económicos a apontarem para um caminho estruturado de recuperação. O consumo privado tem surpreendido tudo e todos – com uma evolução fulgurante, muito resultante dos confinamentos –, a população ativa é um elemento encorajador e as empresas têm mantido níveis de investimento aceitáveis. Ainda assim, é difícil respirar de

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...