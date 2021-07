País inclinado para o litoral

Metade da população está concentrada em 31 municípios, a maioria em redor de Lisboa e do Porto. E olhando para o mapa nacional, só 51 concelhos garantiram, numa década, um aumento dos seus residentes, ou seja, 16% do total. A exemplo do país, também os agregados ficaram mais pequenos: 2,5 pessoas. O que significa que muitos casais em Portugal já nem avançam para a opção da parentalidade e os que o fazem não vão normalmente além de um filho.