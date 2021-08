Preço a pagar pelo futuro

Entre acelerar medidas que evitam desastres climáticos que pesam na economia e fustigam vidas e reduzir o impacto de medidas que não travam a descarbonização mas sustentam o tecido económico, a quadratura do círculo é quase impossível. Sobretudo com a pressa que ambas as questões exigem à tomada de decisões.