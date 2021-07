Primeiro aviso chega da Ásia

O otimismo que se fazia sentir no arranque deste ano parece começar a esfriar, havendo mais incertezas sobre a evolução do surto pandémico e do ritmo de retoma nas várias geografias do mundo. E se pesos-pesados como a UE ou os EUA conseguiram apoiar as suas economias, há países que enfrentam graves crises financeiras e onde a escassez de bens se está a transformar num elemento de tensão social.