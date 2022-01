Quadrado frutuoso

Não se pede que a falta de rigor passe a ser norma. Contudo, aliviar o fardo da dívida de forma mais lenta, permitindo aos países redesenharem as suas economias, é valorizar o futuro da Europa. O Velho Continente tem uma oportunidade única de fazer melhor do que no passado e revalorizar o seu peso económico.