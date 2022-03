Que papel cabe a Marcelo?

Se Marcelo tender a forçar uma oposição a partir de Belém, arrisca a fazer cair sobre ele próprio o pendor das críticas. E o Chefe do Estado não cairá na tentação de querer repetir o mandato ostensivo de Soares quando Cavaco era primeiro-ministro. Tende mais a vitimizar quem está no poder do que a favorecer o papel do Presidente.