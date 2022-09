Sai uma aspirina

Dada a aspirina, cresce agora a responsabilidade do Executivo para o momento da apresentação do Orçamento do Estado para 2023. É aí que, aliviadas as dores e traçado o diagnóstico, é necessário pôr em marcha o tratamento. Até porque, se não o fizer, a passagem do doente para cuidados intensivos será mais difícil de cuidar e mais cara de tratar.