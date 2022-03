Soluções para o curto prazo

Já todos percebemos que a crise energética está a ser o “calcanhar de Aquiles” da UE que expõe de forma transversal todas as economias do euro. Os valores praticados no mercado da eletricidade e do gás natural estão a tornar-se verdadeiros travões à atividade industrial e uma dor de cabeça para tantas e tantas famílias. Veja-se o caso da Siderurgia Nacional, a primeira grande empresa no país a confirmar a

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...