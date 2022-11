Um banco problemático

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Banco de Fomento está há dois anos a ser-nos vendido como “um verdadeiro banco promocional nacional”, tendo por objetivo financiar as empresas portuguesas, em dívida e capital, a custos baixos. Deveria, por isso, ser uma peça-chave na melhoria da competitividade, na promoção da inovação e na internacionalização. Dois anos volvidos, são mais conhecidas as polémicas do que o trabalho em si.



...