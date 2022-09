Uma década perdida?

A constituição de uma comissão para estudar a diversificação de receitas da Segurança Social é um pequeno passo para um tema que deve ser olhado de forma mais extensa. Portugal é um país cada vez mais envelhecido e com uma muito baixa natalidade, pelo que as duas questões devem ser olhadas pelos maiores partidos de forma que uma resposta séria ao inverno demográfico possa, no longo prazo, permitir ao país oferecer às novas gerações garantias de que o contrato social será cumprido.