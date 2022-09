Uma reforma à espreita?

A dificuldade do Governo em explicar o que está a fazer reside no facto de que, ao não atualizar as pensões de 2024 com base naquilo a que elas teriam direito pela aplicação da lei em 2023 – os tais 7% a 8% –, estará a partir de um ponto de rendimentos mais baixo, penalizando o valor futuro a que estes reformados têm direito.