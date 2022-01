Vamos olhar para a banca?

Há cerca de um ano, numa entrevista à Reuters, o governador do Banco de Portugal já tinha deixado clara a visão que tem, a médio prazo, para o futuro do sistema financeiro no país. "As fusões são um fenómeno de mercado, elas devem resultar de desenvolvimentos de mercado e devem ser vistas com naturalidade." Sem rodeios, Mário Centeno mostrou não ter dúvidas de que o caminho para a banca no país é

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...