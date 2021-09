Vigilância da democracia

É curioso como as homenagens a Jorge Sampaio foram por estes dias confluindo num equilíbrio de oposições, de adjetivos contraditórios entre si mas empregues para descrever uma pessoa que atuou no dia a dia apenas e só olhando para aquilo que eram as necessidades dos outros. “Firme” e “doce”. “Lutador” e “pacificador”. “Uma pequenina mas enorme luz bruxuleante”.





