No entanto, 2019 trouxe as tréguas entre Washington e Pequim e, segundo os mais recentes "tweets" de Donald Trump, as conversações entre as duas potências estão no bom caminho. Um ambiente de maior tranquilidade que deverá refletir-se num maior fluxo de investimento nos mercados de ações e de dívida chineses. De acordo com a CNBC, estes mercados captaram, no ano passado, um recorde de 120 mil milhões de dólares, mas, segundo o Citi, as subscrições podem atingir os 200 mil milhões de dólares este ano. O banco de investimento acredita que a recuperação dos mercados financeiros mundiais e o maior otimismo dos investidores em relação às tarifas deverá sustentar a aposta nos ativos da China. Com os EUA e a China cada vez mais próximos de um acordo, o Citi acredita que um entendimento entre os dois países, mesmo que não seja perfeito, será o suficiente para impulsionar um reforço do investimento em ações e obrigações da China. É caso para dizer que depois da tempestade vem a bonança.

