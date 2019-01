A construção certa para dar retorno à carteira

E, por vezes, as rendibilidades mais elevadas são geradas em investimentos pouco convencionais. Segundo a Bloomberg, o Lego é uma boa forma de diversificar o portefólio. Colecionar Lego rendeu mais do que as ações, obrigações ou o ouro nas três décadas que terminaram em 2015, conclui um estudo da Victoria Dobrynskaya, citado pela agência de notícias. Pode parecer brincadeira, mas a verdade é que quem detém modelos mais difíceis de encontrar ou mais raros consegue garantir mais-valias significativas. Por exemplo, o Lego Star Wars Darth Revan, vendido em 2014 por 3,99 dólares, estava a ser comercializado por 28,46 dólares no eBay um ano depois. Ou seja, no prazo de 12 meses, este modelo valorizou-se 613%. Num momento em que os especialistas procuram identificar os títulos com maior potencial nos mercados para obter ganhos, investimentos que dão bem menos preocupações revelam-se bem mais rentáveis. Se gosta de construções, com o Lego pode dar diversificação à sua carteira.

Jornalista