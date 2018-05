A difícil tarefa de gerir as expectativas do mercado

É tudo uma gestão de expectativas. Daí que uma companhia até possa reportar uma evolução positiva dos lucros e a reacção no mercado ser negativa. O mesmo se passa quando as estimativas da administração são revistas, ou os gestores falham em responder às questões dos analistas. Foi precisamente o que aconteceu na semana passada, quando Elon Musk evitou responder às questões colocadas pelos especialistas. E os investidores não foram meigos, com as acções a afundarem mais de 7%. Mas este não é caso único. A Caterpillar melhorou as suas estimativas para os resultados anuais, mas as boas notícias foram ofuscadas por uma declaração de Bradley Halverson, CFO da empresa, quando este adiantou que os resultados por acção ajustados do primeiro trimestre devem ser assumidos como a marca de água para o ano. Foi o suficiente para afundar as acções. Em Portugal, os CTT são outro exemplo de como defraudar as expectativas dos investidores pode sair caro. Não basta mostrar bons números, é preciso garantir que vão existir surpresas, mas positivas.

Jornalista