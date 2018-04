A NYSE ameaça o reinado do Nasdaq? 

Isto no que diz respeito a ofertas públicas iniciais (IPO, na sigla anglo-saxónica), revela o Financial Times. Depois de ter garantido as operações do Snap (em Março de 2017) e do Spotify (este mês), as maiores estreias do sector nos últimos anos, a NYSE está na "luta" para conseguir ser a "casa" de Uber e Airbnb. Situação que acaba por levantar questões sobre a preponderância do Nasdaq, isto depois de em 2012 terem ocorrido problemas técnicos que atrasaram a estreia do Facebook. Para conseguir assumir-se como um melhor palco para as cotadas tecnológicas, a gestora da bolsa de Nova Iorque alterou os padrões definidos para as operações de colocação em bolsa e começou a recrutar em Silicon Valley. Passos que surgem depois do maior peso da NYSE na estreia de tecnológicas: segundo os dados da Dealogic, no final da década de 90, a gestora tinha um peso de um dígito no total destes negócios e conseguiu uma representatividade de 52%, entre 2013 e 2015. Com muitos unicórnios a florescer, ambas vão continuar a recolher trunfos para poderem ser as grandes escolhidas.

